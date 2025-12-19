США остановят розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Власти США приостанавливают розыгрыш грин-карт в связи с тем, что по этой программе прибыл в страну подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете, написала в соцсети X министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. По ее словам, соответствующее распоряжение по указанию президента США Дональда Трампа дано службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы, — написала Ноэм.

Ранее появились данные, что в кампусе Брауновского университета в США произошла стрельба. Руководство учебного заведения в экстренном порядке отдало распоряжение всем студентам и сотрудникам оставаться внутри помещений и не выходить наружу. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, в котором располагается инженерно-физический факультет. Это семиэтажное строение, где находятся многочисленные лаборатории, офисные помещения и учебные аудитории.

Позже стало известно, что задержан проживавший в штате Висконсин 24-летний ветеран армии США Бенджамин Эриксон. Эриксон служил пехотинцем в американской армии с мая 2021 года по ноябрь 2024 года. Он был уволен со службы и никогда не направлялся в зону боевых действий.