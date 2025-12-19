Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:24

США остановят розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Фото: Lily Speredelozzi/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Власти США приостанавливают розыгрыш грин-карт в связи с тем, что по этой программе прибыл в страну подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете, написала в соцсети X министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. По ее словам, соответствующее распоряжение по указанию президента США Дональда Трампа дано службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы, — написала Ноэм.

Ранее появились данные, что в кампусе Брауновского университета в США произошла стрельба. Руководство учебного заведения в экстренном порядке отдало распоряжение всем студентам и сотрудникам оставаться внутри помещений и не выходить наружу. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, в котором располагается инженерно-физический факультет. Это семиэтажное строение, где находятся многочисленные лаборатории, офисные помещения и учебные аудитории.

Позже стало известно, что задержан проживавший в штате Висконсин 24-летний ветеран армии США Бенджамин Эриксон. Эриксон служил пехотинцем в американской армии с мая 2021 года по ноябрь 2024 года. Он был уволен со службы и никогда не направлялся в зону боевых действий.

грин-карты
США
перестрелки
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не будет создавать свой «Орешник»
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.