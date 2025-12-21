Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт Россия и Украина остаются среди лидеров по числу победителей в лотерее грин-карт

Граждане России и Украины вновь оказались среди самых успешных участников ежегодной американской лотереи на получение вида на жительство, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. Эти страны вошли в тройку мировых лидеров по количеству выигрышей.

По данным на 2026 финансовый год, право подать заявление на иммиграционную визу получили 5510 россиян и 5283 украинца. Абсолютным лидером по числу отобранных участников стал Египет с показателем в 5527 человек.

В региональном разрезе доминирует Африка: на страны этого континента приходится почти половина всех выигравших заявок в глобальной лотерее. Таким образом, Россия занимает второе место в общемировом рейтинге, а Украина — третье.

Информация об итогах розыгрыша публикуется на фоне резонансного решения американских властей. В пятницу министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы лотереи грин-карт. Это решение было принято после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете, произошедшей в прошлую субботу, прибыл в Соединенные Штаты именно по этой программе.

В результате инцидента погибли два человека, девять получили ранения. Позже правоохранительные органы США подтвердили, что 48-летний подозреваемый Клаудио Невис Валенти покончил с собой.