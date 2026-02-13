Зимняя Олимпиада — 2026
Блогер Лебедев назвал Россию лучшей страной для жизни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Россию лучшим местом для жизни. В шоу «Токсики», выпуск которого опубликован в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что побывал во многих странах мира.

Россия реально лучшее место для жизни сейчас, — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев раскритиковал внешний вид здания полпредства президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). Он назвал постройку «феерической блевотиной», добавив, что ее проектировал «завхоз в стиле албанское барокко».

До этого блогер отмечал, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Он обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Кроме того, Лебедев обрушился с критикой на визовую политику стран Евросоюза. Он рассказал, что срок действия его итальянской визы составил всего 12 дней, несмотря на многолетнюю историю получения долгосрочных «шенгенов».

