01 ноября 2025 в 10:19

«Пошли они»: Лебедев обрушился на Европу из-за коротких виз

Артемий Лебедев раскритиковал европейские страны за новую визовую политику

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко осудил ужесточение визовых правил для россиян со стороны европейских стран. В своем обращении во «ВКонтакте» он нелицеприятно высказался о политике государств ЕС, приведя в пример собственный негативный опыт. Так, блогера возмутило, что Италия выдала ему визу всего на 12 дней, несмотря на многолетнюю историю получения долгосрочных шенгенов.

После всех моих безупречных пятилетних виз — такой срок. Поэтому пошли они…, — заявил он.

Лебедев саркастично отметил, что россияне вернутся в Европу только тогда, когда «сами европейцы прибегут раздавать визы бесплатно». Он также выразил сомнение в скором возвращении интереса к поездкам в ЕС.

Ранее стало известно, что с 13 декабря вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией. Для россиян, желающих посетить эту страну на Ближнем Востоке, потребуется только заграничный паспорт.

До этого появилась информация, что шведские пограничники больше не принимают медицинские страховые полисы, оформленные в РФ. Это связано с санкционными ограничениями, из-за которых российские страховки не считаются гарантией достаточного медицинского покрытия для въезжающих.

