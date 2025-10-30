Европейская страна перестала пускать россиян с одним документом

Шведские пограничники больше не принимают медицинские страховые полисы, оформленные в РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство России в Стокгольме. Это связано с санкционными ограничениями, из-за которых российские страховки не считаются гарантией достаточного медицинского покрытия для въезжающих.

Таким образом, туристам с российскими полисами могут отказать во въезде в Швецию, а имеющиеся у них шенгенские визы аннулировать, — сказано в сообщении.

Россиянам рекомендуют приобретать страховку у международных или шведских компаний, чьи полисы действуют во всех странах Шенгенской зоны. Кроме того, желательно уточнять требования пограничных служб Швеции перед поездкой.

Ранее стало известно, что эстонские туристические компании рассматривают запрет ЕС на организацию поездок в Россию как формальную меру. Несмотря на официальные ограничения, некоторые фирмы продолжают предлагать туры в российские города. Так, в интернете продолжают появляться предложения о новогодних турах в Москву и Санкт-Петербург, а также поездках в Калининград.