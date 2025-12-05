Бездомная собака укусила россиянку за ягодицу на популярном курорте

Стая бездомных собак напала на туристку из России на пляже Гоа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, одна из них укусила путешественницу за средний палец и ягодицу.
Отдыхающая Евгения проводила время на пляже Колва, когда к ней подбежала стая дворняжек. Девушка призналась, что одна из них набросилась на нее и укусила за палец и ногу. По словам россиянки, она смогла отбиться от остальных собак, но получила травмы.
Путешественницу экстренно доставили в больницу и поставили ей уколы от бешенства. Врачи назначили повторные осмотры, чтобы продолжать лечение. Девушка обратилась к местному правительству с просьбой принять меры против собак, которые пугают многих туристов.
Ранее в Татарстане задержали руководителя и сотрудника благотворительного фонда «Кот и Пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. В пресс-службе СК России по республике уточнили, что это произошло после нападения стаи собак на девятилетнюю девочку. Ведомство отметило, что отловщики не приняли достаточные меры в отношении агрессивных животных.