Бездомная собака укусила россиянку за ягодицу на популярном курорте На пляже Гоа стая бездомных собак напала на российскую туристку

Стая бездомных собак напала на туристку из России на пляже Гоа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, одна из них укусила путешественницу за средний палец и ягодицу.

Отдыхающая Евгения проводила время на пляже Колва, когда к ней подбежала стая дворняжек. Девушка призналась, что одна из них набросилась на нее и укусила за палец и ногу. По словам россиянки, она смогла отбиться от остальных собак, но получила травмы.

Путешественницу экстренно доставили в больницу и поставили ей уколы от бешенства. Врачи назначили повторные осмотры, чтобы продолжать лечение. Девушка обратилась к местному правительству с просьбой принять меры против собак, которые пугают многих туристов.

Ранее в Татарстане задержали руководителя и сотрудника благотворительного фонда «Кот и Пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. В пресс-службе СК России по республике уточнили, что это произошло после нападения стаи собак на девятилетнюю девочку. Ведомство отметило, что отловщики не приняли достаточные меры в отношении агрессивных животных.