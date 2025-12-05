ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:30

Бездомная собака укусила россиянку за ягодицу на популярном курорте

На пляже Гоа стая бездомных собак напала на российскую туристку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стая бездомных собак напала на туристку из России на пляже Гоа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, одна из них укусила путешественницу за средний палец и ягодицу.

Отдыхающая Евгения проводила время на пляже Колва, когда к ней подбежала стая дворняжек. Девушка призналась, что одна из них набросилась на нее и укусила за палец и ногу. По словам россиянки, она смогла отбиться от остальных собак, но получила травмы.

Путешественницу экстренно доставили в больницу и поставили ей уколы от бешенства. Врачи назначили повторные осмотры, чтобы продолжать лечение. Девушка обратилась к местному правительству с просьбой принять меры против собак, которые пугают многих туристов.

Ранее в Татарстане задержали руководителя и сотрудника благотворительного фонда «Кот и Пес», отвечающего за отлов безнадзорных животных. В пресс-службе СК России по республике уточнили, что это произошло после нападения стаи собак на девятилетнюю девочку. Ведомство отметило, что отловщики не приняли достаточные меры в отношении агрессивных животных.

курорты
туристы
собаки
нападения
животные
россиянки
пляжи
путешественники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов РФ получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.