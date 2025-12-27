Украинцы в США оказались самой криминализованной нацией из бывшего СССР. В полицейских сводках их оказалось больше, чем представителей других постсоветских стран. Одновременно Украина занимает седьмую позицию в рейтинге государств с самым массовым оттоком квалифицированных кадров. Почему страна превратилась в одного из крупнейших поставщиков преступников и специалистов и не грозит ли украинской нации полное исчезновение, читайте в материале NEWS.ru.

Кто уезжает из Украины

Граждане Украины возглавили антирейтинг мигрантов-преступников из постсоветских стран, следует из базы данных Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Список включает в себя 27 человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, они были охарактеризованы как «худшие из худших».

Среди инкриминируемых выходцам из Украины деяний значатся торговля людьми и наркотиками, а также преступления сексуального характера, грабеж и мошенничество.

Вместе с тем Украина оказалась на седьмом месте в мировом рейтинге стран с самым высоким оттоком квалифицированных специалистов, свидетельствует рейтинг The Global Economy. Он оценивает масштабы «утечки мозгов» — выезда высококвалифицированных кадров из стран с низким и средним уровнем дохода в более развитые государства. Украина в этом списке обогнала многие развивающиеся страны. Ситуация хуже только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.

Почему Украина стала поставщиком криминала

Еще в советское время Украина была самой развитой частью СССР по числу учебных заведений на душу населения, напомнил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Многие из них сохранили высокий уровень преподавания по сей день.

«Взять, к примеру, Одесский технологический институт холодильной промышленности (ныне академия), где учился я. Или Одесский институт инженеров морского флота (знаменитый „Водный“), который мой отец окончил в 1956 году и где он работал профессором до конца жизни. Несмотря на смену названий, эти вузы продолжают готовить качественных специалистов, востребованных по всему миру. В то же время из страны бегут и откровенные отморозки. Это люди, которые уже привыкли убивать и грабить, пройдя через школу террористических операций на Донбассе. Удивляться тут нечему: люди всегда разные, и миграционные потоки отражают весь срез общества», — рассказал парламентарий NEWS.ru.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «украинские банды» хуже африканских, напомнил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Тогда это вызвало скандал, в Киеве вызывали посла, но проблему это не решило.

«До 2013 года понятия „украинское преступное сообщество“ в Европе практически не существовало. Сегодня же туда массово устремились люди с криминальным прошлым и радикалы-националисты. Они видят, что в Европе работает много их соотечественников, и начинают их „крышевать“, вымогая деньги, — объяснил экс-нардеп NEWS.ru. — Поэтому Украина прочно занимает первые места не только по преступности в Европе, но и по коррупции. Не зря Польша сейчас капитально укрепляет и даже минирует границу с Украиной — там понимают, что в любой момент через кордон могут хлынуть вооруженные люди».

Как Украина стала донором квалифицированных кадров

По словам Вассермана, народ Украины — это неотъемлемая часть русского народа. «И эта часть очень активна, работоспособна и востребована во многих уголках мира именно благодаря качественному образованию и природному трудолюбию, — подчеркнул депутат. — Но пора признать, что длившийся более 160 лет эксперимент по искусственному созданию „украинской нации“ закончился полным провалом. Полагаю, больше не стоит мучить ту часть русских людей, которых десятилетиями пытались превратить в некое „антирусское“ образование».

Если говорить прямо, Украина сегодня — это классический концентрационный лагерь, заявил Олейник. Территорией управляет вооруженная охрана во главе с «гауляйтером», а население находится на положении бесправных заключенных.

«Свобода перемещения запрещена, любые собрания и дискуссии пресекаются под предлогом военного положения. Внутри страны идет постоянный террор: запрет церкви, попытки вычеркнуть Булгакова и Пушкина. Это делается искусственно, чтобы общество постоянно находилось в состоянии конфликта и не могло объединиться против реальных проблем. Вот люди и ищут реализацию в других странах. Они не верят в будущее Украины в том виде, в котором его преподносит киевская власть», — заключил эксперт.

