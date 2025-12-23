Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:12

Украина вошла в десятку стран с самым массовым «оттоком мозгов»

Украина заняла седьмое место в мире по оттоку высококвалифицированных граждан

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украина оказалась на седьмом месте в мировом рейтинге стран с самым высоким оттоком квалифицированных специалистов, свидетельствует рейтинг The Global Economy. По данному показателю ситуация хуже только в нескольких государствах, включая Самоа, Палестину, Ямайку, Эритрею, Сальвадор и Сомали.

Рейтинг оценивает масштабы «утечки мозгов» — выезда высококвалифицированных кадров из стран с низким и средним уровнем дохода в более развитые государства. Украина в этом списке обогнала многие развивающиеся страны.

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен завил, что Украина должна в кратчайшие сроки завершить конфликт с Россией ради сохранения нации. По его мнению, продолжение боевых действий лишь ослабляет Киев.

Украина
сотрудники
эмигранты
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Шохин предложил альтернативный вариант использования замороженных активов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.