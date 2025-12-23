Украина вошла в десятку стран с самым массовым «оттоком мозгов» Украина заняла седьмое место в мире по оттоку высококвалифицированных граждан

Украина оказалась на седьмом месте в мировом рейтинге стран с самым высоким оттоком квалифицированных специалистов, свидетельствует рейтинг The Global Economy. По данному показателю ситуация хуже только в нескольких государствах, включая Самоа, Палестину, Ямайку, Эритрею, Сальвадор и Сомали.

Рейтинг оценивает масштабы «утечки мозгов» — выезда высококвалифицированных кадров из стран с низким и средним уровнем дохода в более развитые государства. Украина в этом списке обогнала многие развивающиеся страны.

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен завил, что Украина должна в кратчайшие сроки завершить конфликт с Россией ради сохранения нации. По его мнению, продолжение боевых действий лишь ослабляет Киев.