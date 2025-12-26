Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:52

Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Граждане Украины возглавили антирейтинг мигрантов-преступников из постсоветских стран в США, следует из базы данных Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Список включает в себя 27 человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, они были охарактеризованы, как худшие из худших.

Среди инкриминируемых деяний значатся торговля наркотиками и людьми. Кроме того, украинским мигрантам вменяют преступления сексуального характера, грабеж и мошенничество.

Ранее сообщалось, банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в зону регулярных драк, грабежей и разбойных нападений. В Польше называют эту территорию одним из наиболее опасных мест в столице, где криминальная обстановка становится хуже с каждым годом.

До этого СМИ писали, что в польском обществе наблюдается усиление негативных настроений в отношении украинских беженцев. Власти изначально предоставляли им право на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание и социальные выплаты, однако в сентябре 2025 года прекратили финансовую поддержку для неработающих беженцев.

