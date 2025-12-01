День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:02

Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы

Gazeta Wyborcza: украинские мигранты превратили центр Варшавы в гетто

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре Варшавы, в место постоянных драк, грабежей и разбойных нападений, пишет Gazeta Wyborcza. Издание называет парк одним из самых опасных мест в Варшаве, где криминогенная ситуация ухудшается с каждым годом.

Полиция вынуждена реагировать на инциденты в парке с возрастающей частотой: за 10 месяцев текущего года правоохранители выезжали туда 946 раз, что составляет примерно три вызова в сутки. Самый серьезный инцидент произошел в середине ноября, когда на место массовой драки молодых украинцев, в которой участвовало около 50 человек. Многие из них были с холодным оружием, на место прибыли восемь патрульных автомобилей.

Рост агрессивности среди мигрантов спровоцировал ответную реакцию: в районе Свентокшиского парка увеличивается количество антиукраинских акций. С января по ноябрь там было зарегистрировано 543 преступления, направленных против украинских граждан, что на 159 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее СМИ писали, что в польском обществе наблюдается усиление негативных настроений в отношении украинских беженцев. Власти изначально предоставляли им право на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание и социальные выплаты, однако в сентябре 2025 года прекратили финансовую поддержку для неработающих беженцев.

