22 декабря 2025 в 14:55

Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов

Правозащитница Бенсгиер: оргнабор мигрантов может стать защитой от трафикинга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Оргнабор мигрантов может способствовать защите от трафикинга и нарушения прав иностранных граждан, рассказала ЕАН правозащитница исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер. Она отметила, что такая практика также гарантирует рабочее место.

Плюсы оргнабора в том, что, во-первых, мигрант знает, к какому работодателю он едет. Во-вторых, ему гарантировано место труда, как правило, еще и место жительства. Бонус — оформление пакета документов, — рассказала Бенсгиер.

По словам правозащитницы, минусом можно считать отсутствие экзамена по русскому языку. Также она подчеркнула, что в незащищенной позиции при оргзавозе может оказаться работодатель.

Ранее депутат Михаил Матвеев заявил, что России нужна возвратная миграция, когда иностранцы приезжают на заработки, а после окончания договора отбывают на родину. При этом, по его словам, стоит привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
