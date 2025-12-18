В Госдуме раскрыли, какие мигранты нужны России

России нужна возвратная миграция, когда иностранцы приезжают на заработки, а после окончания договора отбывают на родину, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. При этом, по его словам, стоит привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

Нам нужна возвратная миграция, когда люди приезжают на заработки, а потом уезжают из страны. Речь должна идти о квалифицированных специалистах, а не о разнорабочих, которые отбирают кусок хлеба у российского пролетариата, — сказал Матвеев.

Он добавил, что мигрантам стоит запретить работать в сфере услуг. По мнению парламентария, их лучше привлекать в те отрасли, где не хватает рабочих рук, например, устраивать слесарями или фрезеровщиками.

Ранее депутат Андрей Луговой предложил ввести для мигрантов правило одного счета. Его суть состоит в том, что иностранцы должны пользоваться только одним банком и одним счетом, уточнил он. Сейчас, по словам парламентария, многие открывают счета в разных банках и передают карты третьим лицам, что создает риски.