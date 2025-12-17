Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:07

В Госдуме предложили ввести для мигрантов правило одного счета

Луговой: мигрантам нужно ограничить доступ к российским банкам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мигранты в России должны иметь право пользоваться услугами только одного банка и одним счетом, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. В беседе с ТАСС он пояснил, что сейчас многие открывают счета в разных банках и передают карты третьим лицам, что создает риски.

Мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. 10 банков прошел, 10 карточек отдал, — сказал Луговой.

До этого появилась информация, что свыше 139 тыс. мигрантов сняты с учета в Москве с начала эксперимента с установкой приложения «Амина» для некоторых иностранцев. Это произошло из-за отсутствия геоданных. Теперь указанным лицам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию, заявила посол островного государства в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, в стране есть много рабочей силы как квалифицированной, так и неопытной.

Госдума
мигранты
законопроекты
банки
финансы
