Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:50

Более 100 тыс. мигрантов сняли с учета в Москве за отсутствие геоданных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Свыше 139 тыс. мигрантов сняты с учета в Москве с начала эксперимента с установкой приложения «Амина» для некоторых иностранцев, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, это произошло из-за отсутствия геоданных. Теперь указанным лицам грозит включение в реестр контролируемых лиц, передает ТАСС.

С момента начала эксперимента снято с миграционного учета за отсутствие геоданных 139 236 человек. Данное нарушение повлечет за собой внесение гражданина в реестр контролируемых лиц, — говорится в материалах МВД.

В ведомстве добавили, что в сентябре в Москве в пилотном режиме запустили проект по учету иностранцев. В рамках него ряд мигрантов, приезжающих в столицу для работы, должны установить мобильное приложение «Амина». С помощью него можно получать сведения о местонахождении иностранцев.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявила, что островное государство готово нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. По ее словам, в стране есть много как квалифицированной, так и неопытной рабочей силы.

Москва
МВД
мигранты
иностранцы
учет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской
Россиян предупредили об опасности продуктов с плесенью
«Я счастлив»: Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
«Время меняться»: брошенный женой внук Пугачевой предстал в новом образе
В Госдуме придумали, как обезопасить россиян он «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.