Более 100 тыс. мигрантов сняли с учета в Москве за отсутствие геоданных

Свыше 139 тыс. мигрантов сняты с учета в Москве с начала эксперимента с установкой приложения «Амина» для некоторых иностранцев, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, это произошло из-за отсутствия геоданных. Теперь указанным лицам грозит включение в реестр контролируемых лиц, передает ТАСС.

С момента начала эксперимента снято с миграционного учета за отсутствие геоданных 139 236 человек. Данное нарушение повлечет за собой внесение гражданина в реестр контролируемых лиц, — говорится в материалах МВД.

В ведомстве добавили, что в сентябре в Москве в пилотном режиме запустили проект по учету иностранцев. В рамках него ряд мигрантов, приезжающих в столицу для работы, должны установить мобильное приложение «Амина». С помощью него можно получать сведения о местонахождении иностранцев.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявила, что островное государство готово нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. По ее словам, в стране есть много как квалифицированной, так и неопытной рабочей силы.