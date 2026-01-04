Атака США на Венесуэлу
Россиянам раскрыли, какие данные никогда нельзя передавать третьим лицам

МВД: третьим лицам нельзя передавать паспортные данные и СНИЛС

Нельзя передавать третьим лицам паспортные данные, номера СНИЛС и другую личную информацию, это может привести к краже средств и использованию личности, рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Передача фотографий паспорта с целью «подтвердить личность» может привести к краже, сообщили правоохранители.

Некоторые данные стоит держать при себе — в любых обстоятельствах. Их раскрытие, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию вашей личности, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появились боты, предлагающие скачать книги. Однако МВД России предупреждает, что они могут быть использованы для распространения вредоносных файлов.

До этого сообщалось, что злоумышленники стали выдавать себя за сотрудников водоканала, которые якобы хотят заменить счетчики. Сперва преступники, представляясь работниками коммунальной службы, связываются с потенциальной жертвой по телефону. Потом они запрашивают конфиденциальные данные, в первую очередь номер СНИЛС.

