Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «водоканалом» В РФ мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом замены счетчиков

Мошенники, использующие изощренную двухэтапную схему выманивания денег и персональных данных у граждан, активизировались в России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. По информации ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников водоканала, которые якобы хотят заменить счетчики воды.

Схема аферы построена на последовательном психологическом давлении. На первом этапе преступники, представляясь работниками коммунальной службы, связываются с потенциальной жертвой по телефону. Под предлогом срочной замены приборов учета воды они запрашивают конфиденциальные данные, в первую очередь номер СНИЛС.

После этого жертве перезванивает человек, который представляется сотрудником полиции. Он сообщает, что на банковских счетах зафиксированы подозрительные операции, а сама жертва якобы стала фигурантом уголовного дела. Чтобы «снять подозрения», гражданину предлагают передать наличные средства «на экспертизу».

Ранее российские банки стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты большого заказа банк сначала блокирует операцию, а затем присылает уведомление, что оплата отклонена во избежание мошенничества.