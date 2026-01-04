Книголюбов предупредили о новой мошеннической схеме МВД: мошенники используют Telegram-боты с книгами для загрузки вредоносных ПО

В мессенджере Telegram появились боты с книгами, которые предлагают скачать пользователю вредоносные файлы, сообщает МВД России. В пресс-службе уточнили, что в целях безопасности лучше использовать проверенные сервисы с подписками.

Telegram-боты часто используются мошенниками. Один из примеров мини-приложения предлагает «бесплатные книги без ограничений». Бот получает запрос на книгу, дает описание, но затем настойчиво требует скачать APK-файл для Android, утверждая, что «чтение через Telegram нестабильно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи данных с телефонов и компьютеров россиян. Пользователю приходит ссылка под предлогом получения сюрприза. Однако за ней скрывается фишинговый сайт. Через него можно загрузить вредоносное программное обеспечение или установить опасное приложение.

До этого сообщалось, что злоумышленники стали выдавать́ себя за сотрудников водоканала, которые якобы хотят заменить счетчики. Сперва преступники, представляясь работниками коммунальной службы, связываются с потенциальной жертвой по телефону. Потом они запрашивают конфиденциальные данные, в первую очередь номер СНИЛС.