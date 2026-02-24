Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 09:42

МВД предупредило об опасном чат-боте, маскирующемся под ФНС

В России выявили мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские правоохранители выявили очередной поддельный чат-бот, который выдает себя за официальный ресурс Федеральной налоговой службы, заявили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, мошеннический бот называется «Таксик».

Помимо сомнительного названия, пользователей должен насторожить его примитивный функционал, уточнили специалисты. Так, человеку фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения. При этом никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой бот не предоставляет.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую схему обмана, создавая фальшивые «чаты подъезда» в мессенджерах для выманивания личных данных у россиян. Злоумышленники пишут гражданам от имени соседей, предлагая обсуждать домовые вопросы, а затем под предлогом перерасчета коммунальных платежей просят подтвердить персональную информацию.

До этого IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что получателям СБП-перевода с подозрительным комментарием, таким как «за наркотики» или «за продажу карты», не грозит наказание. По его словам, банки и ответственные органы знают о существовании подобных мошеннических схем.

мошенники
ФНС
Россия
боты
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.