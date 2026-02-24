МВД предупредило об опасном чат-боте, маскирующемся под ФНС В России выявили мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС

Российские правоохранители выявили очередной поддельный чат-бот, который выдает себя за официальный ресурс Федеральной налоговой службы, заявили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, мошеннический бот называется «Таксик».

Помимо сомнительного названия, пользователей должен насторожить его примитивный функционал, уточнили специалисты. Так, человеку фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения. При этом никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой бот не предоставляет.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую схему обмана, создавая фальшивые «чаты подъезда» в мессенджерах для выманивания личных данных у россиян. Злоумышленники пишут гражданам от имени соседей, предлагая обсуждать домовые вопросы, а затем под предлогом перерасчета коммунальных платежей просят подтвердить персональную информацию.

До этого IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что получателям СБП-перевода с подозрительным комментарием, таким как «за наркотики» или «за продажу карты», не грозит наказание. По его словам, банки и ответственные органы знают о существовании подобных мошеннических схем.