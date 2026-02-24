Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 09:34

Мошенники придумали новую схему обмана с соседскими чатами

Аферисты начали приглашать россиян в поддельные чаты подъездов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники разработали новую схему обмана, создавая фальшивые «чаты подъезда» в мессенджерах для выманивания личных данных у россиян, сообщает Telegram-канал «360.ru». Аферисты пишут гражданам от имени соседей, предлагая обсуждать домовые вопросы, а затем под видом перерасчета коммунальных платежей просят подтвердить персональную информацию.

Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам из таких приглашений и не передавать свои данные незнакомцам. Всю информацию о начислениях за ЖКХ необходимо проверять напрямую в управляющей компании или у проверенных соседей.

Ранее стало известно, что злоумышленники все чаще применяют в своих схемах обещания ускорить доступ к заблокированным сервисам или разблокировать интернет-ресурсы. За первые два месяца 2026 года число таких эпизодов достигло почти 4800, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о новой уловке мошенников, которые звонят гражданам от имени «Почты России» с сообщением о письме из государственного органа, пытаясь выведать персональные данные. Эксперт рекомендует при таком звонке немедленно завершить разговор.

аферисты
мошенники
чаты
соседи
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.