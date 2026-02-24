Мошенники придумали новую схему обмана с соседскими чатами

Мошенники разработали новую схему обмана, создавая фальшивые «чаты подъезда» в мессенджерах для выманивания личных данных у россиян, сообщает Telegram-канал «360.ru». Аферисты пишут гражданам от имени соседей, предлагая обсуждать домовые вопросы, а затем под видом перерасчета коммунальных платежей просят подтвердить персональную информацию.

Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам из таких приглашений и не передавать свои данные незнакомцам. Всю информацию о начислениях за ЖКХ необходимо проверять напрямую в управляющей компании или у проверенных соседей.

Ранее стало известно, что злоумышленники все чаще применяют в своих схемах обещания ускорить доступ к заблокированным сервисам или разблокировать интернет-ресурсы. За первые два месяца 2026 года число таких эпизодов достигло почти 4800, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о новой уловке мошенников, которые звонят гражданам от имени «Почты России» с сообщением о письме из государственного органа, пытаясь выведать персональные данные. Эксперт рекомендует при таком звонке немедленно завершить разговор.