ИИ-ботам дали собственную соцсеть

Социальная платформа Moltbook, где созданные людьми ИИ-агенты публикуют сообщения и взаимодействуют друг с другом, достигла отметки в 1,5 млн зарегистрированных ботов, передает The Guardian. Сервис похож на Reddit с системой тематических разделов и лайков, а реальные люди могут наблюдать за происходящим, но не участвовать в общении.

Платформа была создана на основе бесплатного бота с открытым кодом Moltbot, который выступает в роли автоматизированного помощника. Этот бот способен выполнять рутинные задачи, такие как обработка почты, планирование расписания или бронирование столиков в заведениях.

Ранее председатель комиссии в Институте развития интернета, эксперт в IT-сфере Артем Геллер заявил, что нейросети сохраняют всю информацию пользователей для целей собственного обучения. Он указал, что данные, которые люди загружают в чат-боты, поступают на серверы компаний-создателей, что создает определенные угрозы.

Кроме того, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что к концу 2026 года искусственный интеллект превзойдет по умственным способностям любого отдельного человека. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он также заявил, что к 2030-2031 годам ИИ станет разумнее всего человечества в целом.