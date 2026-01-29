IT-эксперт назвал главную опасность нейросетей

Нейросети хранят все данные пользователей для самообучения, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, загружаемая в чат-боты информация отправляется на серверы компаний-разработчиков, что несет в себе определенные риски.

Надо осознавать, что вся информация, которую вы закачиваете в чат-боты ИИ, отправляется на серверы той компании, которая создает эту нейросеть. Более того, она по этим данным учится. Диалоги с искусственным интеллектом уже индексировались и находились в поисковых системах. Это может происходить по разным причинам. Путей утечки данных из баз ИИ очень много. Разработчики понимают, что это очень плохой результат, который не дружит с безопасностью. Также среди находок в Сети после использования искусственного интеллекта бывают личные данные в виде персональных или важных корпоративных сведений, — пояснил Геллер.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что искусственный интеллект станет «цунами, обрушившимся на рынок труда», и больше всего пострадает молодежь. По ее словам, ИИ затронет до 60% рабочих мест в развитых странах, изменив или ликвидировав их.