Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»

Мошенники начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи данных с телефонов и компьютеров россиян, сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они рассылают сообщения в мессенджерах с предложением поучаствовать в игре, а затем просят выполнить простые условия — например, подписаться на несколько Telegram-каналов.

Жертве приходит ссылка под предлогом получения подарка. Однако за ней скрывается фишинговый сайт. Он может незаметно загрузить вредоносное программное обеспечение или установить приложение, которое предоставляет злоумышленникам возможность удаленного управления устройством.

Эксперты призывают не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых или малознакомых людей, особенно если речь идет о «бесплатном подарке» или «участии в простой акции». Также нельзя скачивать программы по подозрительным ссылкам. В МВД советуют всегда проверять информацию, использовать антивирусное ПО и не отключать защиту. При переходе по подозрительной ссылке или вводе данных лучше сменить пароли и проверить устройство на вирусы.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни мошенники активизируются, маскируясь под уведомления от маркетплейсов, курьерских служб и праздничных сервисов. Распространены схемы с предзаказом дефицитных товаров по заниженным ценам и ложные объявления о сдаче апартаментов. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и запрашивать личные данные для доступа к финансам.