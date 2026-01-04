Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:38

Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи данных с телефонов и компьютеров россиян, сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они рассылают сообщения в мессенджерах с предложением поучаствовать в игре, а затем просят выполнить простые условия — например, подписаться на несколько Telegram-каналов.

Жертве приходит ссылка под предлогом получения подарка. Однако за ней скрывается фишинговый сайт. Он может незаметно загрузить вредоносное программное обеспечение или установить приложение, которое предоставляет злоумышленникам возможность удаленного управления устройством.

Эксперты призывают не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых или малознакомых людей, особенно если речь идет о «бесплатном подарке» или «участии в простой акции». Также нельзя скачивать программы по подозрительным ссылкам. В МВД советуют всегда проверять информацию, использовать антивирусное ПО и не отключать защиту. При переходе по подозрительной ссылке или вводе данных лучше сменить пароли и проверить устройство на вирусы.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни мошенники активизируются, маскируясь под уведомления от маркетплейсов, курьерских служб и праздничных сервисов. Распространены схемы с предзаказом дефицитных товаров по заниженным ценам и ложные объявления о сдаче апартаментов. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и запрашивать личные данные для доступа к финансам.

мошенники
схемы
игры
россияне
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дружим курицу с грушей и голубым сыром: новогодний салат на 10 баллов
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Саратова сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.