Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию

Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию, заявила посол островного государства в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, которые приводит ТАСС, в стране есть много рабочей силы, как квалифицированной, так и неопытной.

Я бы сказала, что есть хорошие перспективы для трудовых ресурсов. В Шри-Ланке есть очень много рабочей силы, как квалифицированной, так и полуквалифицированной. Мы являемся страной — экспортером трудовых ресурсов, — поделилась Гунасекера.

Посол отметила, что многие страны со всего мира хотели бы привлекать ланкийских специалистов, которые отличаются высокой адаптивностью, устойчивостью, способностью к интеграции, а также трудолюбием. Она подчеркнула, что поэтому экспорт рабочей силы в Россию особенно актуален, так как в стране «наблюдается дефицит рабочей силы».