Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:34

Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию

Посол Гунасекера: Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию

Читайте нас в Дзен

Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию, заявила посол островного государства в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, которые приводит ТАСС, в стране есть много рабочей силы, как квалифицированной, так и неопытной.

Я бы сказала, что есть хорошие перспективы для трудовых ресурсов. В Шри-Ланке есть очень много рабочей силы, как квалифицированной, так и полуквалифицированной. Мы являемся страной — экспортером трудовых ресурсов, — поделилась Гунасекера.

Посол отметила, что многие страны со всего мира хотели бы привлекать ланкийских специалистов, которые отличаются высокой адаптивностью, устойчивостью, способностью к интеграции, а также трудолюбием. Она подчеркнула, что поэтому экспорт рабочей силы в Россию особенно актуален, так как в стране «наблюдается дефицит рабочей силы».

Азия
Шри-Ланка
мигранты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране
В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным
Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.