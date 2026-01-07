Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 03:52

«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты

Саламоне: Мелони выглядит смехотворной при обвинении России в агрессии

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Позицию премьер-министра страны Джорджи Мелони в отношении России можно назвать смехотворной, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале. По его словам, высказывающая абсурдные заявления глава правительства придерживается двойных стандартов.

По мнению критика, логика премьера выглядит несостоятельной. Она считает «агрессией» присутствие России у границ НАТО, но оправдывает действия США по бомбардировке Венесуэлы и похищению ее президента как «законную самооборону».

Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любой случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны, — указал аналитик.

Саламоне даже назвал Мелони, возможно, худшим руководителем в истории Италии. Она не смогла предоставить ни одного доказательства «законности» операции США, но безапелляционно поддержала Вашингтон в действиях против суверенного государства.

Ранее член Бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов обратил внимание, что Италия утрачивает традиции свободной партийной политики. По его словам, прекращение рабочих контактов «ЕР» с итальянскими парламентскими партиями после начала СВО связано с определенной позицией, которую фактически определяет для всех политических сил государство.

Джорджа Мелони
Италия
осуждение
критики
