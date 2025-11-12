Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:40

В МИД РФ отреагировали на теракт в Исламабаде

Захарова: Россия решительно осуждает теракт в Исламабаде

Россия решительно осуждает террористический акт, совершенный в столице Пакистана Исламабаде, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва неизменно выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях, передает пресс-служба министерства.

Нападение 11 ноября террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде унесло жизни по меньшей мере 12 человек, десятки жителей города ранены. Этот акт злодеяния заслуживает самого решительного осуждения, — отметила Захарова.

Дипломат призвала объединить усилия всех стран мира для совместного отпора «этому варварству». Она добавила, что Россия выражает глубокое сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате теракта.

Ранее в Сети появилось видео с места взрыва в столице Пакистана. На кадрах видно автомобиль, который полностью охвачен огнем. Пламя настолько сильное, что столб дыма виден издалека. На земле лежат пострадавшие, которым пытаются оказать первую помощь. Люди бегут в панике, боясь повторного взрыва.

Инцидент произошел возле входа в окружной суд Исламабада, где обычно находится много участников судебных процессов. После происшествия здание суда эвакуировали. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

