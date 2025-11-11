Появились кадры с места взрыва в Пакистане

В социальной сети X появилось видео с места взрыва в столице Пакистана. На кадрах видно автомобиль, который полностью охвачен огнем.

Пламя настолько сильное, что столб дыма виден издалека. На земле лежат пострадавшие, которым пытаются оказать первую помощь. Люди бегут в панике, боясь повторного взрыва.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в столице Пакистана погибли 12 человек. Инцидент произошел возле входа в окружной суд Исламабада, где обычно находится много участников судебных процессов. После происшествия здание суда эвакуировали. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

До этого стало известно, что перед взрывом в волгоградской многоэтажке жильцы слышали из квартиры на четвертом этаже громкие крики, ругань и удары в стену. По словам очевидцев, за 10 минут до ЧП там произошел конфликт между супругами. Соседи считают, что взрыв мог быть не случайным. Возникший пожар удалось оперативно ликвидировать. Получивший повреждения мужчина был доставлен в больницу.