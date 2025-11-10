Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:34

Мужчина мог взорвать квартиру после ссоры с женой

SHOT: соседи перед взрывом в доме в Волгограде слышали крики и удары в стену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед взрывом в волгоградской многоэтажке жители дома слышали из квартиры на четвертом этаже громкие крики, ругань и удары в стену, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По свидетельствам местных жителей, примерно за 10 минут до ЧП в квартире между супругами произошел конфликт. Соседи предполагают, что взрыв не был случайным инцидентом.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины случившегося. Возникший после взрыва пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. В медицинское учреждение был доставлен мужчина с полученными повреждениями.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв, произошедший в жилом доме Волгограда на улице Маршала Еременко, был вызван детонацией бытового газа. В результате инцидента пострадал мужчина. Взрывная волна привела к разрушению стекол в соседних квартирах. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригады скорой медицинской помощи, полицейских и спасателей МЧС.

До этого глава администрации Куркинского района Тульской области Геннадий Калина сообщил о планах начать проектирование и восстановительные работы многоквартирного дома в Куркино, где из-за взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда. Спасатели полностью завершили разбор завалов в первом подъезде и устранили все опасные элементы разрушенных конструкций.

Волгоград
происшествия
взрывы
дома
