22 декабря 2025 в 10:26

Несколько человек получили травмы при столкновении легковушки с маршруткой

В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем

Столкновение легкового автомобиля с маршруткой произошло в центре Волгограда, сообщили в управлении МЧС России по Волгоградской области. В результате травмы получили по меньшей мере шесть человек. Уточняется, что несовершеннолетних среди пострадавших не оказалось.

В результате ДТП пострадали шесть человек (детей нет), — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Увинском районе Удмуртии произошла авария со школьным микроавтобусом. По данным Министерства здравоохранения, в результате были госпитализированы семь человек. Один пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.

До этого на юго-востоке Москвы произошла авария, в результате которой погиб ребенок. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, водитель грузовика сбил мальчика, перебегавшего дорогу по «зебре».

Еще одно жесткое ДТП произошло в Омской области. Там в результате аварии погибли шесть человек. На опубликованных кадрах видно, как большегруз выезжает на полосу встречного движения и лоб в лоб сталкивается с пассажирским автобусом.

