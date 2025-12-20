Грузовик насмерть задавил ребенка на «зебре»

Авария, в результате которой погиб ребенок, произошла на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водитель грузовика сбил мальчика, который перебегал дорогу по «зебре».

От полученных травм мальчик скончался на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал видео ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек. На кадрах видно, как большегруз выезжает на полосу встречного движения и лоб в лоб сталкивается с пассажирским автобусом. После этого участниками аварии стали и другие транспортные средства.

Ранее прокуратура Новосибирской области показала момент жесткого ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Смертельные травмы получили в том числе двое детей. Водитель Mercedes-Benz G-класс проехал на красный сигнал светофора и влетел в Toyota Ipsum. Против него завели уголовное дело.