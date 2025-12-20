Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 20:19

Грузовик насмерть задавил ребенка на «зебре»

Грузовик насмерть сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Авария, в результате которой погиб ребенок, произошла на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водитель грузовика сбил мальчика, который перебегал дорогу по «зебре».

От полученных травм мальчик скончался на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал видео ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек. На кадрах видно, как большегруз выезжает на полосу встречного движения и лоб в лоб сталкивается с пассажирским автобусом. После этого участниками аварии стали и другие транспортные средства.

Ранее прокуратура Новосибирской области показала момент жесткого ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Смертельные травмы получили в том числе двое детей. Водитель Mercedes-Benz G-класс проехал на красный сигнал светофора и влетел в Toyota Ipsum. Против него завели уголовное дело.

ДТП
происшествия
дети
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский заявил, что ВСУ могут отойти из ДНР
На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере
ОДКБ и Африканский союз объединятся и станут партнерами
Кому проще накачать попу: разница в физиологии мужчин и женщин
Дмитриев прибыл в США на переговоры
Власти в Киеве предрекли конец из-за убийств детей
«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни
Названа возможная причина взрыва в Химках
На Украине заявили о строительстве фортификаций по всей линии фронта
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
Сериал «Кухня»: в каком порядке смотреть, чтобы не упустить ни детали
Орбан объяснил, почему нельзя забирать замороженные активы России
Выросло количество пострадавших при взрыве в Химках
Убивший молодую пару пьяный водитель без прав пойдет под суд
«Его имя в афише привлекало внимание»: Машков о Лобоцком
В офисе Зеленского опровергли слова о подаренной книге про Волынскую резню
Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Химках
Грузовик насмерть задавил ребенка на «зебре»
В США раскрыли трюк с черной краской и делом Эпштейна
Уход за волосами зимой: как не допустить выпадения, ломкости и сухости
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.