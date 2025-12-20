Новый год-2026
Лобовое ДТП с шестью погибшими попало на видео

Появилось видео ДТП с шестью погибшими в Омской области

Фото: t.me/omsk_police*
Telegram-канал «112» опубликовал видео жесткого ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек. На кадрах видно, как большегруз выезжает на полосу встречного движения и лоб в лоб сталкивается с пассажирским автобусом. После этого участниками аварии стали и другие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что водитель Volvo, двигаясь в направлении Омска, в районе 548-го км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Омск — Крутинка. В дальнейшем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.

Ранее столкновение автомобилей Honda и Lada Priora произошло в Вологде. В полиции рассказали, что 28-летний владелец иномарки пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. В результате 18-летний водитель Lada Priora и его 17-летняя пассажирка погибли.

До этого прокуратура Новосибирской области показала момент жесткого ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Смертельные травмы получили в том числе двое детей.

