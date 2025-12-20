Новый год-2026
20 декабря 2025 в 12:22

Раскрыта причина ДТП с шестью погибшими под Омском

ДТП с шестью погибшими под Омском случилось из-за фуры

Фото: t.me/omsk_police*
Причиной ДТП в Омской области, где погибли шесть человек и еще пять получили травмы, стал выезд фуры на встречную полосу движения, сообщили в ГУ МВД региона. Всего участниками аварии стали три большегруза и автобус.

Предварительно установлено, что водитель Volvo, двигаясь в направлении Омска, в районе 548-го км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ (маршрут Омск — Крутинка). В дальнейшем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла в Любинском районе. На месте происшествия работали замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

До этого суд в Новосибирске арестовал водителя Mercedes-Benz, виновного в аварии с шестью погибшими. Мужчину заключили под стражу до 19 февраля 2026 года. Столкновение двух автомобилей произошло на Советском шоссе. В аварии также участвовала машина марки Toyota Ipsum.

ДТП
Омск
аварии
происшествия
