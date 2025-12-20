Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:45

Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском

В Новосибирской области арестовали виновника ДТП с шестью погибшими

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новосибирский суд арестовал водителя Mercedes-Benz, виновного в аварии с шестью погибшими, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Мужчину заключили под стражу до 19 февраля 2026 года.

В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее произошло столкновение двух автомобилей на Советском шоссе под Новосибирском, которое привело к гибели шести человек. По предварительным сведениям, в аварии участвовали машины марок Toyota Ipsum и Mercedes.

Кроме того, утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. В результате данного инцидента пострадали семь граждан, в том числе и водитель пассажирского транспорта.

Также водитель грузового автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пенсионеров 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи утром 19 декабря. По сведениям ведомства, один из мужчин скончался на месте происшествия, при этом оба переходили проезжую часть по разрешающему сигналу светофора. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента.

Новосибирская область
ДТП
аварии
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
В России построят опытный образец нового самолета
Наступление ВС РФ на Запорожье 20 декабря: жесткие бои, успехи в Гуляйполе
Наступление ВС РФ на Харьков 20 декабря: гибель колонны, что в Купянске
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.