Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском

В Новосибирской области арестовали виновника ДТП с шестью погибшими

Новосибирский суд арестовал водителя Mercedes-Benz, виновного в аварии с шестью погибшими, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Мужчину заключили под стражу до 19 февраля 2026 года.

В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее произошло столкновение двух автомобилей на Советском шоссе под Новосибирском, которое привело к гибели шести человек. По предварительным сведениям, в аварии участвовали машины марок Toyota Ipsum и Mercedes.

Кроме того, утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. В результате данного инцидента пострадали семь граждан, в том числе и водитель пассажирского транспорта.

Также водитель грузового автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пенсионеров 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи утром 19 декабря. По сведениям ведомства, один из мужчин скончался на месте происшествия, при этом оба переходили проезжую часть по разрешающему сигналу светофора. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента.