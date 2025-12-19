Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 19:29

Грузовой Mercedes снес переходивших дорогу пенсионеров

В Сочи водитель грузовика сбил двух пожилых мужчин на пешеходном переходе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель грузового Mercedes сбил двух пожилых мужчин в возрасте 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, один из пенсионеров погиб на месте.

Инцидент произошел утром 19 декабря. По данным полиции, мужчины переходили дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора. Сотрудникам МВД предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

На месте ДТП один из пенсионеров погиб, другой доставлен в медучреждение, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель. Глава округа Евгений Лебедев выразил соболезнования близким погибших и назвал смерть коллег невосполнимой утратой.

До этого в городе Дзержинске Нижегородской области в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Школьник без прав сел за руль и на высокой скорости протаранил дерево. Спасатели достали подростка из салона автомобиля, но спасти его не удалось.

Сочи
Краснодарский край
аварии
ДТП
происшествия
смерти
пенсионеры
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии Путина
Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус
Эпидемиологи нагрянули в пансионат, где умерли постояльцы
Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом
Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского
В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии
«Макрон вновь унижен Путиным»: во Франции заявили о провале лидеров ЕС
Штормовой коллапс парализовал аэропорт Дубая
В СК уточнили число погибших в подмосковном пансионате
«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина
Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине
Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне
Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться
Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки
Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких
Отъезд из Киева, влюбленность в Машкова, трое детей: как живет Ломоносова
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях
Топ неожиданных вопросов Путину, ультиматум Алаудинова: что будет дальше
Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство
Дальше
Самое популярное
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов
Общество

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.