Грузовой Mercedes снес переходивших дорогу пенсионеров В Сочи водитель грузовика сбил двух пожилых мужчин на пешеходном переходе

Водитель грузового Mercedes сбил двух пожилых мужчин в возрасте 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, один из пенсионеров погиб на месте.

Инцидент произошел утром 19 декабря. По данным полиции, мужчины переходили дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора. Сотрудникам МВД предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

На месте ДТП один из пенсионеров погиб, другой доставлен в медучреждение, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель. Глава округа Евгений Лебедев выразил соболезнования близким погибших и назвал смерть коллег невосполнимой утратой.

До этого в городе Дзержинске Нижегородской области в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Школьник без прав сел за руль и на высокой скорости протаранил дерево. Спасатели достали подростка из салона автомобиля, но спасти его не удалось.