16 декабря 2025 в 12:14

Подросток устроил смертельное ДТП в российском городе

В Дзержинске 16-летний подросток устроил ДТП и погиб

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Дзержинск Нижегородской области в результате ДТП погиб 16-летний подросток, сообщает агентство «Говорит Нижний» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, происшествие случилось в ночь на 16 декабря.

Отмечается, что школьник без прав вел «Ладу Гранту» на высокой скорости. Разогнавшись, машина протаранила дерево. Спасатели достали подростка из салона автомобиля, но спасти его жизнь не удалось.

Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Курганской области. Авария с участием автомобиля Kia Sorento произошла вечером 12 декабря на трассе Курган — Звериноголовское.

Кроме того, в Польше, в городе Жешув, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием белорусских туристов. Группа из 48 граждан Белоруссии, следовавшая в Венгрию, попала в аварию на кольцевой развязке. В результате столкновения автобус вылетел за пределы дороги через ограждение, после чего оказался в поле, при этом травмы получили 14 человек.

