Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за цитату из фильма «Брат» Суд взыскал 10 тыс. рублей с продавщицы шевронов с цитатами из фильма «Брат-2»

Предпринимательница из Дзержинска попала на скамью подсудимых из-за продажи шевронов с изображением актера Сергея Бодрова и цитатой из фильма «Брат-2» с его участием, сообщила пресс-служба городского суда. Иск против женщины подала кинокомпания «СТВ» — ее представители потребовали защиты интеллектуальной собственности и компенсацию за нарушение исключительных прав.

Ответчик предлагал к продаже шевроны с использованием оригинальной цитаты из фильма «В чем сила, брат?» и изображения персонажа Данилы Багрова, — сообщается на сайте суда.

Суд удовлетворил иск, обязав предпринимательницу выплатить 10 тыс. рублей правообладателю. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина намерена подать в суд на производителей ростовых фигур с ее изображением. Директор певицы Сергей Пудовник сообщил, что на маркетплейсах появились предложения купить фигуру звезды из картона за несколько тысяч рублей. Певица не оценила эту идею. Было подготовлено обращение о защите прав человека на свое собственное изображение.