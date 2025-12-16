На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку

На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку Суд на Урале взыскал компенсацию 97 тыс. рублей за нарушение прав на Чебурашку

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск от правообладателей товарного знака «Чебурашка» к бывшему индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Сумма компенсации составила 97 тыс. рублей.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск в полном объеме, постановив взыскать с ответчика 97 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Суд выяснил, что в июле 2024 года сотрудник владельца торговой марки обнаружил в одном из магазинов Москвы продажу сумок индивидуальным предпринимателем, нарушающих интеллектуальные права. Эти сумки содержали признаки подделки и были украшены изображением трехмерной модели персонажа Чебурашки. Как отмечается, правообладатель не передавал индивидуальному предпринимателю никаких прав на использование этого графического произведения.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» обратилась с исковыми заявлениями на двух предпринимателей в Таганский районный и Савеловский районный суды Москвы. Поводом для разбирательств стало использование ответчиками изображения мультипликационного персонажа — крокодила Гены.