16 декабря 2025 в 11:23

На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку

Суд на Урале взыскал компенсацию 97 тыс. рублей за нарушение прав на Чебурашку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск от правообладателей товарного знака «Чебурашка» к бывшему индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Сумма компенсации составила 97 тыс. рублей.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск в полном объеме, постановив взыскать с ответчика 97 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Суд выяснил, что в июле 2024 года сотрудник владельца торговой марки обнаружил в одном из магазинов Москвы продажу сумок индивидуальным предпринимателем, нарушающих интеллектуальные права. Эти сумки содержали признаки подделки и были украшены изображением трехмерной модели персонажа Чебурашки. Как отмечается, правообладатель не передавал индивидуальному предпринимателю никаких прав на использование этого графического произведения.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» обратилась с исковыми заявлениями на двух предпринимателей в Таганский районный и Савеловский районный суды Москвы. Поводом для разбирательств стало использование ответчиками изображения мультипликационного персонажа — крокодила Гены.

