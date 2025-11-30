День матери
30 ноября 2025 в 10:12

На маркетплейсах могут исчезнуть карнавальные маски с Безруковым

Юрист Гринь: Безруков может выиграть дело о продаже масок с его лицом

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Использование изображения человека в коммерции без его разрешения считается нарушением законодательства, сообщила ТАСС юрист Елена Гринь. По этой причине у актера Сергея Безрукова есть все шансы выиграть дело против предпринимателя, который продает на маркетплейсах карнавальные маски с изображением его лица. Актер направил иск в Хамовнический районный суд Москвы.

Коммерческое использование изображения человека, в том числе масок, ростовых фигур, сувениров, без согласия в большинстве случаев запрещено. Исключения лишь в информационных целях — в новостях или репортажах, если изображение не является доминирующим коммерческим товаром, используется в общественных интересах, когда лицо позировало за плату и иное не оговорено, либо согласие дано через лицензию или договор, — пояснила эксперт.

Ранее бывшая супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) блогер Ева Карицкая сообщила о начале судебных тяжб с его менеджером Марком Яровным. По ее словам, конфликт связан с авторскими правами на наследие музыканта: менеджер якобы не передает семье права на треки и выплаты от них.

До этого сообщалось, что один из бывших владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков подал иск в суд против компании «Тумач Продакшн», которая занималась съемками популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, заявление было направлено против вдовы солиста группы Юрия Шатунова Светланы.

