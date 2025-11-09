«Не хочет по-нормальному»: Карицкая будет судиться с менеджером Техника

Бывшая супруга покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), блогер Ева Карицкая объявила в своем Telegram-канале о начале судебного разбирательства с его менеджером Марком Яровным. Причиной иска стал затяжной конфликт из-за авторских прав на творческое наследие музыканта, поскольку, по словам Карицкой, менеджер отказывается передавать его семье права на композиции и денежные поступления от них.

Мы будем судиться по всем фронтам по поводу договора, который был составлен с Пашей. <...> Человек просто не хочет по-нормальному решить вопрос. Он не хочет просто взять и отдать то, что принадлежит моему сыну и родителям Паши. Я настолько наглых и мерзких людей, если честно, не встречала, — сказала Карицкая.

Ранее примерно 80 треков покойного рэпера были удалены из музыкальных сервисов на фоне конфликта о распределении доходов от его творчества. Причиной стало разбирательство между наследниками исполнителя и его менеджером. Согласно контракту с лейблом «А+», заключенному в 2023 году, артист получил аванс, а последующая прибыль должна была сначала покрыть эту сумму, после чего 30% дохода переходили Яровному. Однако за время жизни музыканта выручка не смогла перекрыть авансовый платеж, и выплаты так и не начались.