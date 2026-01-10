Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 15:57

Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»

Нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в «Автомобилист»

Читайте нас в Дзен

Нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из столичного ЦСКА в екатеринбургский «Автомобилист», передает пресс-служба московского клуба КХЛ. ХК получил денежную компенсацию за уход 28-летнего игрока.

Спронг подписал с «Автомобилистом» односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года и будет выступать за новый клуб под 11-м номером. До этого он перешел в ЦСКА летом 2025 года, подписав контракт на один год.

Ранее сообщалось, что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

ЦСКА
Автомобилист
хоккеисты
нападающие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.