Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист» Нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в «Автомобилист»

Нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из столичного ЦСКА в екатеринбургский «Автомобилист», передает пресс-служба московского клуба КХЛ. ХК получил денежную компенсацию за уход 28-летнего игрока.

Спронг подписал с «Автомобилистом» односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года и будет выступать за новый клуб под 11-м номером. До этого он перешел в ЦСКА летом 2025 года, подписав контракт на один год.

