СКА остановили шестиматчевую победную серию гостей в КХЛ

На ледовой площадке Санкт-Петербурга местный СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, шайбы у которых забросили Матвей Короткий на 17-й минуте и Андрей Педан на 46-й минуте. У «Автомобилиста» забил Кертис Волк (34-я).

Эта победа стала для петербургского клуба первой после пяти последовательных поражений в чемпионате. Екатеринбургская команда, занимающая второе место в турнирной таблице, прервала свою победную серию из шести матчей. Следующие игры команд пройдут 15 октября: «Автомобилист» встретится с «Северсталью» в Череповце, а СКА примет на своем льду «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Ранее в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Адмиралом» вратари команд Андрей Мишуров и Адам Хуска подрались на льду. Игра завершилась победой «Авангарда» со счетом 6:1. Конфликт между вратарями длился около минуты, после чего оба спортсмена получили по пять минут штрафа. Они находились на скамейке запасных.