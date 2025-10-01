Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:41

Вратари «Авангарда» и «Адмирала» устроили драку во время матча КХЛ

Вратарь Адам Хуска («Адмирал») и вратарь Андрей Мишуров («Авангард») Вратарь Адам Хуска («Адмирал») и вратарь Андрей Мишуров («Авангард») Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров и голкипер «Адмирала» Адам Хуска подрались во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Трансляция велась на официальном сайте КХЛ. Игра завершилась победой «Авангарда» со счетом 6:1.

Во время третьего периода игроки обеих команд внезапно вышли на середину хоккейной площадки, скинули шлемы и начали наносить друг другу удары. Драка продлилась примерно одну минуту. В итоге они получили по пять штрафных минут и отправились на скамейку запасных.

Ранее болельщики немецкого «Шальке» устроили массовую драку после того, как дважды сорвали стоп-кран поезда. Из состава выбежали около 300 человек, которые в лесу столкнулись с фанатами дортмундской «Боруссии» и «Кельна». Правоохранители насчитали свыше 90 участников с одной стороны и пятерых с другой. Никто не пострадал, но фанатам предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.

До этого футбольный матч между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» завершился потасовкой. После финального свистка спортсмены обеих команд устроили массовую драку.

