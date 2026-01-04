«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро Аналитик Насонов объяснил захват Мадуро договоренностью с его охраной

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро удалось захватить из-за договора американской стороны с охраной лидера, заявил aif.ru военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов. По его словам, телохранители в экстренной ситуации имеют несколько схем защиты главы государства, но ни одна из них использована не была.

В случае введения военного положения охрана первых лиц государства действует в соответствии с заранее отработанным планом <…>, но этого ничего не было сделано, что только в этой ситуации можно было предпринять. Поэтому еще раз подтверждаю, что, наверное, это во многом договорняк, — подчеркнул Насонов.

По словам аналитика, также в быстром захвате Мадуро большую роль сыграл профессионализм американских военных. При помощи средств радиоэлектронной борьбы они подавили все частоты, которые использовались для связи между охранниками, уточнил эксперт.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев счел сомнительными данные американских СМИ о том, что к захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро привлекли элитный спецназ «Дельта» (Delta Force), который участвовал в поимке Саддама Хусейна. По его словам, подобные операции так быстро не проводятся.