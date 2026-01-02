Не нужно долго стоять у плиты: куриные отбивные в томатно-сырной подушке — хит недельного меню

Приготовьте сочные, нежные и очень вкусные куриные отбивные с помидорами и сыром в духовке — это блюдо станет настоящим хитом вашего недельного меню. С ним не нужно долго стоять у плиты!

В отличие от жарки, запекание позволяет сохранить весь сок внутри мяса и избежать лишнего жира. Вкус блюда — это сочная курица в ароматной томатно-сырной подушке, которая тает во рту.

Для рецепта вам понадобится: 2 крупных куриных филе, 2 спелых помидора, 150 г твердого сыра, 2-3 ст. л. майонеза или сметаны, соль, перец, сушеный чеснок и прованские травы. Духовку разогрейте до 200 °C. Куриное филе разрежьте вдоль на две тонкие пластины (получатся 4 отбивных), каждую слегка отбейте через пленку, чтобы толщина была равномерной. Посолите, поперчите, посыпьте специями с обеих сторон. Выложите отбивные в форму для запекания, смазанную маслом. Каждую отбивную смажьте тонким слоем майонеза. Сверху положите по кружочку помидора. Обильно посыпьте тертым сыром, полностью закрывая помидор. Запекайте в разогретой духовке 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится, а курица не пропечется.

