Влюбилась в минтай благодаря этому маринаду: горчичный соус творит с белой рыбой чудеса

Знаете ли вы, что горчичный соус творит с белой рыбой чудеса?! Благодаря этому маринаду влюбилась в минтай!

Вкус рыбы получается пикантным и сбалансированным: нежное филе пропитывается кисло-сладким, с нотами горчицы соусом, сливочная составляющая которого делает блюдо более изысканным.

Вам понадобится: 4–5 филе минтая, 3 ст. л. зернистой горчицы, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, сок половины лимона, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, зелень укропа. Для маринада смешайте 2 ст. л. горчицы, соевый соус, мед, лимонный сок и давленный чеснок. Филе рыбы промокните, натрите солью и перцем, обильно обмажьте маринадом и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовку до 200 °C. На сковороде разогрейте масло, обжарьте рыбу по 2 минуты с каждой стороны для корочки. Переложите в форму для запекания. В оставшийся маринад добавьте 1 ст. л. горчицы и 2–3 ст. л. сметаны или сливок, перемешайте — это ваш соус. Полейте рыбу соусом и запекайте 15–20 минут.

