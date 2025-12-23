Влюбилась в минтай благодаря этому маринаду: горчичный соус творит с белой рыбой чудеса

Знаете ли вы, что горчичный соус творит с белой рыбой чудеса?! Благодаря этому маринаду влюбилась в минтай!
Вкус рыбы получается пикантным и сбалансированным: нежное филе пропитывается кисло-сладким, с нотами горчицы соусом, сливочная составляющая которого делает блюдо более изысканным.
4-5 филе минтая 3 ст. л. зернистой горчицы 2 ст. л. соевого соуса 1 ст. л. меда сок половины лимона 2 зубчика чеснока соль, перец зелень укропа
Для маринада смешайте 2 ст. л. горчицы, соевый соус, мед, лимонный сок и давленный чеснок.
Филе рыбы промокните, натрите солью и перцем, обильно обмажьте маринадом и оставьте на 30 минут.
Разогрейте духовку до 200°C.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте рыбу по 2 минуты с каждой стороны для корочки. Переложите в форму для запекания.
В оставшийся маринад добавьте 1 ст. л. горчицы и 2-3 ст. л. сметаны или сливок, перемешайте — это ваш соус.