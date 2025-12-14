Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 07:46

Из самой дешевой рыбы готовлю шикарную закуску: кексы из минтая на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовлю шикарную закуску на Новый год из самой дешевой рыбы. Благодаря этим кексам из минтая праздничный стол можно украсить без излишних трат.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 луковица, 1 морковь, 3 ст. л. муки, 200 мл молока, 5 яиц, соль, перец, растительное масло, зелень. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Филе минтая нарежьте мелким кубиком, добавьте к овощам и обжаривайте 5–7 минут. Всыпьте муку, перемешайте и влейте молоко, непрерывно помешивая. Тушите до загустения массы, посолите и поперчите. Снимите с огня и полностью остудите. В охлажденную рыбную массу вбейте 5 сырых яиц и тщательно перемешайте до однородности. Формы для капкейков или кексов смажьте маслом, заполните рыбным тестом на 2/3. Выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета и упругой поверхности. Дайте немного остыть в формах, затем аккуратно извлеките. Украсьте зеленью или овощами.

Вкус этих кексиков — нежнейшая, воздушная текстура, напоминающая суфле, с насыщенным рыбно-овощным вкусом и легкой сливочной ноткой. Это блюдо идеально подходит для праздников.

