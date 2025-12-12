Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:19

Минтай заменил в нашей семье мясо — все благодаря этому рецепту: рыбная вкуснятина всего за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, я готовлю этот минтай. Нежное филе в сливочном соусе с пикантной горчицей — идеальный вариант для полезного ужина без лишних калорий, который понравится даже тем, кто обычно не любит рыбу.

Для этого простого, но изысканного блюда мне понадобится: свежее филе минтая (400 г), крупная луковица (1 шт.), сливки 20%-ной жирности (100 мл), столовая горчица (1 ч. л.), смесь специй для рыбы (сушеный укроп, петрушка, лимонный перец), свежая зелень для подачи (петрушка или укроп), соль и молотый черный перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Готовлю поэтапно: сначала филе минтая промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю порционными кусочками среднего размера. Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой золотистой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываю минтай на тарелку. На ту же сковороду выкладываю мелко нарезанный лук и пассерую его до мягкости и прозрачности (5–7 минут на среднем огне). Вливаю сливки, добавляю горчицу, специи, соль и перец, тщательно перемешиваю и прогреваю соус 2–3 минуты до легкого загустения. Возвращаю рыбу в сковороду, аккуратно переворачиваю каждый кусочек в соусе, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 10–12 минут. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью, с рассыпчатым рисом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач посоветовала не закармливать детей на новогодние праздники
Общество
Врач посоветовала не закармливать детей на новогодние праздники
Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса
Общество
Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса
Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро
Общество
Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро
Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол
Общество
Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Семья и жизнь
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
еда
рецепты
рыба
минтай
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.