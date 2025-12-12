Врач посоветовала не закармливать детей на новогодние праздники Врач Гуреева: салаты с новогоднего стола могут подорвать здоровье ребенка

Салаты и колбаса с новогоднего стола могут негативно сказаться на здоровье ребенка, рассказала «Газете.Ru» педиатр Ульяна Гуреева. Она отметила, что детский желудочно-кишечный тракт очень чувствителен.

Поэтому любая проба «со взрослого стола» — салат с майонезом, колбаса, жареная котлета — становится колоссальным ударом по системе и может привести к многодневному расстройству стула и сильным болям в животе, — рассказала Гуреева.

Врач подчеркнула, что детская система пищеварения приближается по уровню развития к взрослой только к 10-12 годам. Она призвала при переедании или отравлении как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

