12 декабря 2025 в 13:59

Врач посоветовала не закармливать детей на новогодние праздники

Врач Гуреева: салаты с новогоднего стола могут подорвать здоровье ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салаты и колбаса с новогоднего стола могут негативно сказаться на здоровье ребенка, рассказала «Газете.Ru» педиатр Ульяна Гуреева. Она отметила, что детский желудочно-кишечный тракт очень чувствителен.

Поэтому любая проба «со взрослого стола» — салат с майонезом, колбаса, жареная котлета — становится колоссальным ударом по системе и может привести к многодневному расстройству стула и сильным болям в животе, — рассказала Гуреева.

Врач подчеркнула, что детская система пищеварения приближается по уровню развития к взрослой только к 10-12 годам. Она призвала при переедании или отравлении как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, что кости с новогоднего стола могут представлять опасность для домашних животных. Он отметил, что хозяевам необходимо усиленно следить за питомцами.

