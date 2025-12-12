На Всероссийском патриотическом форуме обсудили нейропрофилирование

В Москве в рамках Всероссийского патриотического форума прошли сессии: «Нейропрофилирование: разоблачение фейков» и «Нейротехнологии для будущего». В них поучаствовали блогеры, психологи, журналисты и юристы. Организатором форума выступил Роспатриотцентр Росмолодежи. В частности, собравшиеся обсудили проект по нейропрофилированию детей и молодежи.

Проект по нейропрофилированию с начала 2025 года охватил уже более 10 тыс. участников в возрасте от 12 до 18 лет из 74 регионов страны и сейчас продолжает активно развиваться. В числе его участников 1814 детей участников СВО, а также более 1800 представителей группы риска. Мы проработали траекторию их развития, чтобы направить их навыки и компетенции во благо, — отметил замдиректора Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.

Участники форума также поговорили о механизмах создания и борьбе с продвижением фейков. Кроме того, на сессиях затронули вопросы борьбы с дезинформацией и развития ИИ в области нейропрофилирования.

Помимо этого, на Всероссийском патриотическом форуме состоялась национальная премия «Патриот». Торжественная церемония объединила педагогов, волонтеров, поисковиков, наставников, а также представителей госструктур, силовых ведомств, бизнеса и культуры.