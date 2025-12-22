Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире МИД России: Лавров на Форуме Россия — Африка провел более 20 встреч

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел интенсивную серию переговоров в рамках второй министерской конференции Форума Россия — Африка в Каире, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. За два дня работы, 19 и 20 декабря, он встретился более чем с 20 африканскими коллегами. Главным событием форума стали его переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

У нас есть основания заявить, что проведенная конференция создала хороший задел для качественной подготовки третьего саммита Россия — Африка, который запланирован на 2026 год, — заявил Лавров.

Помимо встречи с египетским лидером, дипломат провел двусторонние переговоры с министрами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Сейшельских Островов, Руанды, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана и с представителем ЭКОВАС. Также состоялась совместная пресс-конференция с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Ранее стало известно, что Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС). По итогам Второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.