Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 02:33

Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире

МИД России: Лавров на Форуме Россия — Африка провел более 20 встреч

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел интенсивную серию переговоров в рамках второй министерской конференции Форума Россия — Африка в Каире, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. За два дня работы, 19 и 20 декабря, он встретился более чем с 20 африканскими коллегами. Главным событием форума стали его переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

У нас есть основания заявить, что проведенная конференция создала хороший задел для качественной подготовки третьего саммита Россия — Африка, который запланирован на 2026 год, заявил Лавров.

Помимо встречи с египетским лидером, дипломат провел двусторонние переговоры с министрами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Сейшельских Островов, Руанды, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана и с представителем ЭКОВАС. Также состоялась совместная пресс-конференция с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Ранее стало известно, что Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС). По итогам Второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.

Сергей Лавров
форумы
Африка
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе
Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах
Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром
Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение
Погоня за мигрантом в США закончилась стрельбой
«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками
Названо число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ за неделю
Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой
Помощник Трампа оценил настрой России на перемирие с Украиной
Российским семьям в 2026 году увеличат выплаты на детей
Российский космонавт объяснил, сколько длится «ночь» на МКС
Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе»
Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире
IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме
Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию
Около резиденции Трампа перехватили самолет
США могут отменить пошлины на ряд товаров
Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.