10 декабря 2025 в 17:49

Премия «Патриот» прошла в рамках Всероссийского патриотического форума

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Национальная премия «Патриот» от Роспатриотцентра Росмолодежи состоялась в рамках Всероссийского патриотического форума. Торжественная церемония объединила педагогов, волонтеров, поисковиков, наставников, а также представителей госструктур, силовых ведомств, бизнеса и культуры.

Мы в шестой раз вручаем эту премию, и за каждым именем в коротком списке — тысячи спасенных от забвения судеб, сотни реализованных молодежных проектов, десятки тысяч детей и подростков, которые благодаря вам увидели, что значит быть патриотом на деле, — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В номинации «Лучший патриотический проект года» победил Военно-патриотический лагерь «Шумшу» из Сахалинской области. В категории «Победа 80» первенство присудили онлайн-акции «Бессмертный полк России — 2025». «Лучшей региональной командой года» стала Республика Мордовия. Лауреатом номинации «Приближая Победу» стала группа компаний «Аванти». А «Лучшим информационным медиапроектом» признали документальный фильм «Родина/Мать».

Ранее Роспатриотцентр Росмолодежи провел Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». По его итогам определили 16 победителей и призеров. Их наградили сертификатами на оформление родословного древа.

